В Киеве за сутки коронавирус подтвердился у почти 100 человек

Коронавирусом заразились еще 97 человек. Общее число инфицированных приближается к тысяче

В Киеве за минувшие сутки инфицирование коронавирусом лабораторно подтверждено у 97 человек. Такие данные приводит Центр общественного здоровья по состоянию на 9:00 22 апреля.

Всего на данный момент в столице коронавирус подтвержден у 989 людей.

Более подробная информация пока что не приводится, однако, скорее всего, ее озвучит мэр Киева Виталий Кличко в ходе ежедневного брифинга, который начнется в полдень.

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В Киевской области за сутки число инфицированных коронавирусом возросло на 34 человека и достигло 390. При этом накануне сообщалось о массовом заражении людей в общежитии в Вишневом под Киевом.

Напомним, что на 22 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592. Из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль допустил, что определенное смягчение карантинных ограничений, которые введены в Украине еще с середины марта, может начаться после 11 мая. По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.

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