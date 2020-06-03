В Киеве за сутки коронавирусом заразились 10 медиков

Всего за сутки в столице COVID-19 подтвержден у 62 человек

В Киеве за минувшие сутки количество людей, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 62 человека. Среди них 10 медиков. Об этом на брифинге 3 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели:

38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет

16 мужчин от 30 до 83 лет

3 девочки в возрасте 5, 7 и 10 лет и 5 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За сутки выздоровели 38 человек.

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе – 10, Деснянском – 9 и в Днепровском и Шевченковском – по 8 случаев.

На сегодня в Киеве всего 3 133 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы. В больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациентов. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое – подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 84 жители города с подозрением на коронавирус. Среди них – 10 детей.

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Также Кличко уточнил, что показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 000 населения при норме 12 человек.

"За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала. И только в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины исследовали почти 30 000 образцов биоматериала", – сказал мэр.

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Всем врачам, которые работают или могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19, делают ИФА-тесты. Это – тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов.

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Ранее сообщалось, что на 3 июня в Киевской области коронавирус подтвердили у 1652 человек.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не был готов к очередному ослаблению карантина.

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