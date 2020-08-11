В Киеве за сутки коронавирусом заразились 12 детей

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 123 человек, 12 из них – дети. Всего по состоянию на 11 августа COVID-19 подтвержден у 9687 человек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели:
- 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;
- 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;
- 8 девочек от 1 года до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 17, в Днепровском районе – 15 случаев.
Напомним, что на днях в столице был побит антирекорд по показателям заболеваемости коронавирусом. Так, на 8 августа было зарегистрировано 200 инфицированных за сутки.
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