В Киеве за сутки коронавирусом заразились 12 детей

Всего COVID-19 подтвердился у 123 человек

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 123 человек, 12 из них – дети. Всего по состоянию на 11 августа COVID-19 подтвержден у 9687 человек.

Реклама

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;

57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

8 девочек от 1 года до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Реклама

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 17, в Днепровском районе – 15 случаев.

В тренде В Киеве ограничили въезд фур: названа причина

Напомним, что на днях в столице был побит антирекорд по показателям заболеваемости коронавирусом. Так, на 8 августа было зарегистрировано 200 инфицированных за сутки.

Также мы писали о домашнем тестировании на коронавирус. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама