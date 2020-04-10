В Киеве за сутки коронавирусом заразились 13 человек: подробности

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 13 человек, всего по состоянию на утро 10 апреля заразились COVID-19 348 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на ежедневном брифинге.

Отметим, за сегодня данные Кличко впервые за последнюю неделю совпали с данным Министерства здравоохранения.

Согласно данным мэра, среди новых зараженных – 8 женщин от 21 до 91 года и 14-летняя девочка, четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Среди новых заболевших двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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По районам ситуация выглядит следующим образом:

Голосеевский +1

Дарницкий +1

Деснянский +0

Днепровский +1

Оболонский +1

Печерский +0

Подольский +2

Святошинский +0

Соломенский +6

Шевченковский +1

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Как отметил Кличко, всего в столице сделано 3,3 тысячи экспресс-тестов и 3,5 тысячи лабораторных тестов ПЦР.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре вопреки карантину и случаям заражения коронавирусом хотят провести Пасхальную службу. При этом правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина в столице.

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