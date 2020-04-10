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В Киеве за сутки коронавирусом заразились 13 человек: подробности

10 апреля, 12:09

Наталья Руда

Среди инфицированных 14-летняя девочка и двое медиков

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 13 человек, всего по состоянию на утро 10 апреля заразились COVID-19 348 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на ежедневном брифинге.

Отметим, за сегодня данные Кличко впервые за последнюю неделю совпали с данным Министерства здравоохранения.

Согласно данным мэра, среди новых зараженных – 8 женщин от 21 до 91 года и 14-летняя девочка, четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Среди новых заболевших двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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По районам ситуация выглядит следующим образом:

  • Голосеевский +1
  • Дарницкий +1
  • Деснянский +0
  • Днепровский +1
  • Оболонский +1
  • Печерский +0
  • Подольский +2
  • Святошинский +0
  • Соломенский +6
  • Шевченковский +1

Инфографика КГГА

Инфографика КГГА

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Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Как отметил Кличко, всего в столице сделано 3,3 тысячи экспресс-тестов и 3,5 тысячи лабораторных тестов ПЦР.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре вопреки карантину и случаям заражения коронавирусом хотят провести Пасхальную службу. При этом правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина в столице.

Также смотрите, как лечатся и живут инфицированные коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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