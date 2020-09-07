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В Киеве за сутки обнаружили сотни новых случаев COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

7 сентября, 12:38

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число зараженных в столице уже превысило 15 тысяч

В Киеве за минувшие сутки, 6 сентября, коронавирусную инфекцию подтвердили у 244 человек. Общее число инфицированных в столице уже достигло 15 276.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, ситуация в городе не улучшается. За последние сутки COVID-19 унес жизни двух киевлян. С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 242 человек.

6 сентября инфекцию подтвердили у:

  • 138 женщин (возраст от 19 до 81 года);
  • 95 мужчин (возраст от 18 до 96 лет);
  • 7 девочек (возраст от 5 до 17 лет);
  • 4 мальчиков (возраст от 2 лет до 16).

Также известно, что среди новых заболевших есть 14 медиков. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком – 36, в Соломенском районе – 28.

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В столичные больницы за последние сутки попали 24 пациента. Других же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей.

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На данный момент в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных, из них 14 детей. 174 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 234 получают кислородную поддержку. Еще 12 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.

Ранее мы сообщали, лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц.

Также напомним, у секретаря Киевсовета подозревают коронавирус. Первый тест Владимира Прокопива дал позитивный результат.

Как дети будут учиться в школах во время карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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