В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

По словам Кличко, 58% людей, умерших в столице от коронавируса, были старше 65-70 лет

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 38 человек. В частности, инфицированные еще восемь медиков. Умерло три человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 19 мая.

На сегодня в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки – двух и трех лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и мальчик, которому 9 лет.

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В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - добавил Кличко.

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Также мэр сообщил, что 58% людей, умерших в столице от коронавируса, были старше 65-70 лет. Всего от коронавируса умерли 52 жителя Киева.

"Самому старшему из пациентов было 87 лет. Самой молодой, которая не смогла преодолеть коронавирус, – 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", - рассказал Кличко.

Больше всего – 58% лиц, умерших от коронавируса, – были людьми старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% – те, кому было до 49 лет. И 2% – пациентов в возрасте 18-29 лет.

Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это – сахарный диабет, гипертония и ожирение.

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Всего в Украине зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев инфицирования, тогда как за вчера, 18 мая, – 325. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

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