В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

В Киеве по состоянию на 4 августа коронавирус за сутки подтвердился у 108 человек, умерли трое заболевших. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;
- 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;
- 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.
Заболели в том числе и четверо медработников.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Днепровском – 18, в Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.
Напомним, на 4 августа в стране обнаружили 74 219 случаев заражения коронавирусом. Инфекция с начала эпидемии унесла жизни 1764 инфицированных (26 за последние сутки). А 40 613 заболевшим удалось вылечиться (737 за последние сутки).
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве коронавирус подтвердился у малыша, которому всего лишь 16 дней.
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