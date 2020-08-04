В Киеве за сутки от коронавируса умерли три человека

В Киеве по состоянию на 4 августа коронавирус за сутки подтвердился у 108 человек, умерли трое заболевших. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;

46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;

6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

Заболели в том числе и четверо медработников.

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В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Днепровском – 18, в Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.

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Напомним, на 4 августа в стране обнаружили 74 219 случаев заражения коронавирусом. Инфекция с начала эпидемии унесла жизни 1764 инфицированных (26 за последние сутки). А 40 613 заболевшим удалось вылечиться (737 за последние сутки).

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве коронавирус подтвердился у малыша, которому всего лишь 16 дней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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