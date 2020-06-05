В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

По показателям заболеваемости столица вернулась на мартовский уровень

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли четыре человека – это рекордный показатель смертности за один день для столицы. Об этом на брифинге в пятницу, 5 июня, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Умерли от коронавируса четыре человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки", - сказал городской глава.

Так, за прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. По таким показателям заболеваемости столица вернулась на мартовский уровень.

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За сутки заболели:

47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет

28 мужчин от 22 до 77 лет

5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе – 21, в Подольском – 13 и в Деснянском – 12 случаев.

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Кроме того, коронавирус обнаружили у директора столичной школы № 197. Госпродпотребслужба устанавливает круг контактных лиц. Три школы, которые возглавляют директоры, контактировавшие с больным, являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая.

Напомним, что в Киевской области подтверждено 1711 случаев заражения коронавирусом (в т. ч. 125 детей и 338 медработников). Новых случаев за последние сутки – 38. Из них на стационарном лечении – 228, на самоизоляции – 1483. Выздоровели 472 человека (в т.ч. 36 детей). За время пандемии умерли 37 человек.

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Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы.

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

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