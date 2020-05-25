В Киеве за сутки в больницы попали 10 человек с COVID-19

По данным на 25 мая, в городе - 25 новых случаев коронавирусной инфекции

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 29 человек. Среди них – трое медиков. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Всего за период пандемии – 60 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сказал Виталий Кличко.

Так, среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет и две девочки – 11 и 12 лет. Среди мужчин – 11 заболевших от 37 до 75 лет, а также мальчик, которому 10 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели в сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Киевской области на 25 мая – 18 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в столичном регионе подтверждено 1437 случаев заболевания, среди них – 116 у детей и 247 – у медработников.

Реклама Отметим, с 22 мая карантин в Украине из общенационального стал региональным: по каждой области власти решают отдельно, вводить новые ослабления или пока нет. Так, с 23 мая в Киеве заработал общественный транспорт.

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