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В Киеве зацвела аллея яблонь и Иудино дерево (фото, видео)

1 мая, 05:57

Наталья Руда

Также на Певческом поле продолжают цвести тюльпаны

В Киеве с началом цветения сакур в парке Киото зацвела и аллея яблонь в парке "Победа".

Коммунальщики КП СЗН Днепровского района опубликовали видео цветущих деревьев.

Кроме того, в парке продолжается оформление тематических зон из цветов.

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Тем временем на Оболони цветет багрянник или церцис (в народе Иудино дерево), буквально облепленный изящным фиолетовым цветом. Название церцис происходит от греческого "cercis"- ткацкий станок; плоды по форме напоминают деталь станка – челнок.

Дерево называют Иудиным, так как, вероятнее всего, церцис родом из Древней Иудеи, но, согласно одной из легенд, именно на этом дереве повесился Иуда, после чего белые цветы дерева из жалости стали фиолетовыми. Этот цвет традиционно считается цветом печали и скорби во многих странах.

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Вместе с тем, на Певческом поле продолжают цвести тюльпаны, высаженные к юбилейной цветочной выставке.

Также коммунальщики расчистили мелиоративный канал на улице Ивана Кочерги, засыпанный мусором. По данным Дарницкой районной государственной администрации, убрали русло и прибрежную территорию.

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Новости "Сегодня" сообщали, что тюльпаны расцвели и в уникальном "Добропарке" под Киевом.

Ранее мы писали, что в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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Киев весна парки

Источник: Сегодня

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