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В Киеве зацвела самая длинная в мире аллея сакуры

Сегодня, 10:13

Аллея сакур была высажена в 2011 году

Фото: Информатор

В столице зацвела самая длинная в мире (988 м) аллея сакуры, которая находится в парке "Киото". В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом. Теперь ее белым и розовым цветением могут любоваться все желающие.

Напомним, что в Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей. 

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.


Еще одно место цветущих сакур на Закарпатье – это Мукачево. Здесь по ул. Маргитича высажена целая аллея молодых деревьев. Также деревья сакуры есть в столице в ботаническом саду им. Фомина при Киевском университете им Т. Г. Шевченко.

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Тег Киев, цветение, сакура, весна

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

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