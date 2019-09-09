В Киеве зацвели каштаны

Фото: facebook.com/groups/wenik/

В Киеве в начале сентября зацвели каштаны. Об этом сообщают киевляне в паблике на Facebook жилмассива Виноградарь.

"На просп. Василия Порика напротив магазина "Социальный хлеб" цветёт каштан. Красота", – говорится в паблике, где опубликовано видео пожухлого, но цветущего каштана.

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Вместе с тем, в комментариях пользователи отмечают, что причиной зацветания каштанов осенью является не жара, а особый их сорт.

Напомним, летом в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения необычных каштанов.

Тем временем в столице продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить новыми деревьями. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос. В частности, дорогостоящие новые саженцы на Крещатике не приживаются и сразу погибают, а на старых деревьях быстро желтеет листва, и сами они часто сохнут. Например, 16 молодых деревьев, высаженных возле здания КГГА, летом прошлого года засохли. Их срезали, а на этом месте устроили клумбы.

Также смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары засыхают деревья:

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