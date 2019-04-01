ФОТОФАКТ. В Киеве зацвели первые магнолии
Скоро должно начаться массовое цветение во многих столичных парках
В ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", зацвели первые магнолии. Фотографией нежных цветов на деревьях поделилась на своей странице в Facebook жительница столицы Людмила Федорова.
Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.
Напомним, специалисты Центральной геофизической обсерватории сегодня подвели погодные итоги прошедшего марта. Среднемесячная температура была намного выше нормы, благодаря чему март попал в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.
Отметим, в 2018 год март, по данным Центральной геофизической обсерватории, был самым холодным с начала с начала XXI века. Тогда средняя температура в Киеве составила – 1,9°С.
Ранее мы писали, что весна в Киеве практически каждую неделю преподносит жителям и гостям столицы сюрпризы. Так, в начале марта город накрыл мощнейший ураган, который наделал немало бед. А на прошлой неделе в столице наблюдалась настоящая метель.
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