В Киеве зацвело тюльпановое дерево

Необычное растение можно посмотреть в ботсаду на Печерске

В Национальном ботаническом саду имени Гришко, который расположен на столичном Печерске, зацвело тюльпановое дерево. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.

"Первые цветочки тюльпанового дерева Liriodendron tulipifera L. расцвели на участке магнолий. В Европу впервые эти деревья попали в 1688 году. В Украине культивируется с 1737 года", – говорится в сообщении.

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Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая.

Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.

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Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:

Срывать или повреждать растения.

Ходить по газонам и цветникам.

Засорять территорию ботанического сада.

Устраивать пикники, разводить костры.

Ездить на велосипедах, самокатах и ​​пользоваться другим спортивным снаряжением.

Портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.

Выгуливать собак и других животных.

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Как ботсад ушел карантин, смотрите в сюжете:

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