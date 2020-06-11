В Киеве зацвело тюльпановое дерево

В Национальном ботаническом саду имени Гришко, который расположен на столичном Печерске, зацвело тюльпановое дерево. Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.
"Первые цветочки тюльпанового дерева Liriodendron tulipifera L. расцвели на участке магнолий. В Европу впервые эти деревья попали в 1688 году. В Украине культивируется с 1737 года", – говорится в сообщении.
Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая.
Посещение разрешено с соблюдением нескольких ограничений. Так, на территории парка разрешено находиться группами не более трех человек. Запрещено при этом проводить любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.
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Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:
- Срывать или повреждать растения.
- Ходить по газонам и цветникам.
- Засорять территорию ботанического сада.
- Устраивать пикники, разводить костры.
- Ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным снаряжением.
- Портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
- Выгуливать собак и других животных.
Как ботсад ушел карантин, смотрите в сюжете:
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