В Киеве зафиксировали новые заражения коронавирусом в Лавре и Ионинском монастыре

В лавре - один новый случай, в Ионинском монастыре - три

В Киеве за минувшие сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре и Свято-Троицком Ионинском монастыре. Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, в Лавре зарегистрирован один случай, в Ионинском монастыре – три случая.

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют", - сказал Кличко.

Реклама

По его словам, вчера госпитализировали из Лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Также сделали забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

Отметим, что по состоянию на 15 апреля в столице коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай – летальный, всего уже умерли 11 человек. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кличко уточнил, что заболели:

26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет;

29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет;

6 детей – четыре девочки и два мальчика.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +16

Шевченковский +4

Соломенский +8

Днепровский +2

Святошинский +4

Деснянский +5

Подольский +0

Голосеевский +2

Оболонский +1

Дарницкий +19

Напомним, что Лавру в связи с большим количеством зараженных коронавирусом закрыли на карантин и установили там посты правоохранителей.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов.

Отметим, что в столице перенесли поминальные дни и закрывают для посещений кладбища:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама