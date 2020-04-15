В Киеве зафиксировали новые заражения коронавирусом в Лавре и Ионинском монастыре

В Киеве за минувшие сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре и Свято-Троицком Ионинском монастыре. Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В частности, в Лавре зарегистрирован один случай, в Ионинском монастыре – три случая.
"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания – их госпитализируют", - сказал Кличко.
По его словам, вчера госпитализировали из Лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Также сделали забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.
Отметим, что по состоянию на 15 апреля в столице коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай – летальный, всего уже умерли 11 человек. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Кличко уточнил, что заболели:
- 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет;
- 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет;
- 6 детей – четыре девочки и два мальчика.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +16
- Шевченковский +4
- Соломенский +8
- Днепровский +2
- Святошинский +4
- Деснянский +5
- Подольский +0
- Голосеевский +2
- Оболонский +1
- Дарницкий +19
Напомним, что Лавру в связи с большим количеством зараженных коронавирусом закрыли на карантин и установили там посты правоохранителей.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов.
Отметим, что в столице перенесли поминальные дни и закрывают для посещений кладбища:
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