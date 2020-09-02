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В Киеве зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу: где больше всего зараженных

2 сентября, 15:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За последние сутки заражение подтвердили у 13 медиков

В Киеве зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. За последние сутки, 1 сентября, заражение подтвердили у 332 человек, тогда как перед этим самое большое количество инфицированных в столице было 307. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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По данным главы города, за вчерашние сутки умерли пять человек, всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. Общее количество зараженных в столице достигло 13 878.

"Заболели: 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, шесть девочек от двух месяцев до 17 лет и девять мальчиков от одного года до 15. Заболели и 13 медиков. Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов! Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек, всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, в Днепровском – 54, в Деснянском районе – 47 случаев.

Как известно, в Украине количество заразившихся коронавирусом превысило 125 тысяч. За последние сутки, 1 сентября, выявили 2495 новых случаев инфицирования COVID-19. Вылечить от COVID-19 удалось 58 817 человек (1015 – за последние сутки).

Кроме того, мы писали, что в Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев заражение Виталий Кличко коронавирус
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