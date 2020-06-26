В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на рынке "Троещина"

В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса на троещинском рынке. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сказал мэр.

Кроме того, Кличко уточнил информацию о динамике распространения коронавируса в столице. Так, согласно его данным, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 115 человек (Минздрав ранее сообщал о 113 инфицированных за сутки). Заболели в том числе и девять медиков.

Читайте также: Украина бьет антирекорды по коронавирусу: более тысячи заболевших за сутки

Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли уже 102 жителя Киева. По данным мэра, на сегодня в столице 4724 подтвержденных случая коронавируса (Минздрав сообщал о 4726 случаях).

Реклама

За сутки заразились:

58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет

девочка, которой 4 года и 7 мальчиков от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19, в Днепровском и Оболонском – по 18, в Деснянском районе – 15 случаев.

В тренде Взрыв на Позняках: жители уцелевшей части дома нашли трещины в недавно установленных газовых шлангах

Реклама

Кроме того, Кличко акцентировал, что в городе увеличивается количество детей, которые инфицированы коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей.

Самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Напомним, в столице с 24 июня был ослаблен ряд ограничительных мер. В частности, заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей внутри помещений. До этого рестораны и кафе работали только на летних террасах и по доставке.

Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

Реклама

Тем временем в Киевской области заявили, что могут ужесточить карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама