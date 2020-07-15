В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха: названа причина

В Госпродпотребслужбе сообщили, что одним из основных источников загрязнения является транспорт

В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы.

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Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Анализ качества атмосферного воздуха в Киеве 14 июля показал превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКсс) вредных веществ:

взвешенные вещества (пыль) (ПДКсс = 0,15 мг/м3) – в 1,3 раза на пл. Бессарабской;

диоксид серы (SO2) (ПДКсс = 0,05 мг/м3) – в 1-1,3 раза на всех постах наблюдения, кроме просп. Науки, 37;

оксид углерода (СО) (ПДКсс = 3,0 мг/м3) – менее 1 ПДК на всех постах;

диоксид азота (NO2) (ПДКсс = 0,04 мг/м3) – в 2,5-5 раза на всех постах, кроме просп. Науки, 37;

формальдегид (ПДКсс = 0,003 мг/м3) – в 1-1,7 раз – на всех постах.

"Указанные вещества свойственны выбросам, образующимся при горении угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей и при пожарах. Основной вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха города принадлежит автотранспорту", – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

При этом на сайте геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского также сообщили, что на улице Каунасской 7 июля концентрация диоксида азота была превышена в 6,9 раза. С 6 по 13 июля его концентрация была превышена в 5,0-5,8 раза – на площадях Бессарабской, Победы, Демеевской, на ул. Попудренко; в 3,5-4,6 раза на улицах Довженко, инженера Бородина, Семена Скляренко, проспекте Победы; в 1,2-2,9 раза на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не было выявлено.

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В обсерватории уточнили, что погода в ближайшие дни не будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Напомним, что весной в связи с сильными лесными пожарами столицу затянуло смогом.

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