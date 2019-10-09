В Киеве закончился безморозный период, но скоро начнется бабье лето

Солнечная и сухая погода ожидается в столице уже в конце этой недели

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В Киеве завершился безморозный период, который длился 192 дня. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Восьмого октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3 °С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта – в целом 192 дня. По климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели", – говорится в сообщении.

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Климатологи обсерватории напомнили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – только 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

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Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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