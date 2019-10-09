Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

В Киеве закончился безморозный период, но скоро начнется бабье лето

9 октября, 09:06

Солнечная и сухая погода ожидается в столице уже в конце этой недели

/ Фото: Pixabay

В Киеве завершился безморозный период, который длился 192 дня. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Восьмого октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3 °С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта – в целом 192 дня. По климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели", – говорится в сообщении.

Реклама

Климатологи обсерватории напомнили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – только 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

В тренде
На левом берегу Киева появился опасный маньяк

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве выпал мокрый снег: видео
В Киеве выпал мокрый снег: видеоДругие новости
Как выглядит Пешеходный мост спустя два месяца после обрушения – фото и видео
Как выглядит Пешеходный мост спустя два месяца после обрушения – фото и видеоДругие новости
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
На левом берегу Киева появился опасный маньяк
На левом берегу Киева появился опасный маньякДругие новости
Сюрпризы осени: в Киеве расцвели акации
Сюрпризы осени: в Киеве расцвели акацииДругие новости
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытия
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытияТранспорт

Новости партнеров

Loading...