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В Киеве закроют кладбища и перенесут поминальные дни

14 апреля, 13:54

Наталья Руда

Поминальные дни перенесли на 6 июня

Поминальные дни, которые у православных в этом году приходятся на третью декаду апреля, перенесли на начало июня. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник, 14 апреля.

Городской глава уточнил, что после Пасхи все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

"Поминальные дни перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – уточнил мэр.

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Напомним, что в столице с 16 по 20 апреля усилится контроль на пунктах въезда в город. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).

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Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин Пасха поминальные дни

Источник: Сегодня

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