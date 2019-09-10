В Киеве закроют на ремонт Национальный художественный музей

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный художественный музей Украины на улице Михаила Грушевского, 6, в Киеве закроет свои двери для посетителей на месяц с 16 сентября. Временное закрытие связано с проведением очередных реставрационных работ внутри здания и на фасаде, где отреставрируют львов.

Обновленную сокровищницу обещают открыть для киевлян и гостей города 20 октября.

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Напомним, на ВДНХ в павильоне № 4 впервые открылась всемирно известная выставка настоящих человеческих тел BODY WORLDS. "Сегодня" посетили ее и узнавали, с какой целью создавали столь необычную экспозицию. Идейным вдохновителем проекта стал немецкий ученый Гунтер Фон Хагенс. В 1977 году он изобрел новый способ бальзамирования тел — пластинацию. Ее особенность в том, что вся вода и жиры, которые остались после смерти человека, заменяются особым составом пластика. Сейчас он тяжело болен, и проектом занимается его жена, доктор Анджелина Уоллс. Вместе они основали Институт пластинации в немецком городе Гейдельберге.

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Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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