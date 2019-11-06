В Киеве закрыли дело об аресте Гостиного двора: появились подробности

Вопрос с передачей здания Гостиного двора в коммунальную собственность Киева тянется уже несколько лет

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Вчера в Апелляционном суде Киева было закрыто дело касательно запрета о передаче здания Гостиного двора в коммунальную собственность Киева. Прокурор отклонил свое апелляционное заявление, которое предполагало наложить арест на это имущество.

Теперь появился шанс, что многострадальное здание Гостиного двора, которое несколько лет стоит без крыши, таки передадут в коммунальную собственность столицы. Вопрос с передачей здания тянется уже длительное время. Хотя, как заверяют в КГГА, проект распоряжения Кабмина о передаче Гостиного двора из государственной собственности в городскую давно подготовлен и осталось только его подписать.

"Надеемся на хорошие перспективы в этом вопросе. Ждем распоряжения Кабмина по этому поводу", – прокомментировал сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский, замглавы КГГА.

Киевские активисты бьют тревогу – здание Гостиного двора на Контрактовой площади находится в плохом состоянии, на стенах заметны трещины, осыпается кладка, а в некоторых местах там выросли кусты. Защитники старого Подола опасаются, что здание начнет разрушаться, не пережив без крыши еще одной зимы.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в КГГА, ведется ли за зданием Гостиного двора хоть какой-то технический надзор.

"Здание Гостиного двора пока не передали городу. Там есть собственник. Не волнуйтесь, здание все переживет. Все будет хорошо. Город готов заниматься его спасением и дальнейшим развитием, просто нужно чтобы его формально передали нам по распоряжению Кабмина", – добавляет Мондриевский.

Напомним, что ранее городские власти заявляли, что после передачи Гостиного двора городу, его объемы, этажность и конструкции меняться не будут, город проведет лишь комплексную реставрацию здания. Что появится в Гостином после этого – пока неизвестно. Ранее озвучивалась даже идея о переезде в обновленное помещения Музея истории Киева. В КГГА добавляют, что от этой идеи не отказались и в любом случае Гостиный будет использоваться городом как место, где будут расположены учреждения культуры.

Ранее сообщалось, что крытая галерея для пешеходов возле Гостиного двора пришла в полный упадок.

Тем временем киевляне страдают от стихийных свалок, которые устраивают прямо у жилых домов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама