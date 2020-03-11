В Киеве закрыли все кинотеатры и концертные залы

С 12 марта Департамент культуры КГГА вводит ограничения на проведение массовых мероприятий. Решение принято для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Киеве.

"На сегодняшний день главным является обезопасить киевлян от распространения инфекции, поэтому, учитывая мировой опыт, временно останавливаем работу учреждений культуры: театров, кинотеатров и концертных учреждений в столице. В Киеве не было выявлено ни одного случая заболевания и важно не допустить появления вируса и предотвратить его возможное распространение", – прокомментировала директор Департамента культуры Диана Попова.

Кроме того, остановят свою работу художественные учебные заведения, которые находятся в подчинении Департамента культуры.

"Мы убедительно просим киевлян соблюдать правила личной гигиены, а также, по возможности, как можно меньше находиться в местах большого скопления людей. Ситуация в Киеве находится под контролем, здоровье и безопасность киевлян – прежде всего, поэтому никакой паники", – подытожила Диана Попова.

Напомним, с 12 марта в столице на карантин уходят детские сады, школы, университеты. Также должны быть отменены концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, участие в которых принимают более 60 людей. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Ограничительные меры продлятся до конца марта.

Ранее в Броварах начали дезинфицировать улицы.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах.

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