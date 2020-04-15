В Киеве закрывают все кладбища и переносят поминальные дни

Помимо этого, на выходных будет ограничен въезд в столицу, всех водителей и пассажиров будут проверять

После того как, несмотря на все запреты и предупреждения, в Вербное воскресенье образовались очереди в церковь, в Киеве решили закрыть все кладбища и перенести даты поминальных дней. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение перенести поминки на 6 июня. Кроме того, столичные власти уже в эти выходные усилят контроль над въездом в город. В частности, планируется сузить количество полос на въезд до одной-двух и ввести дополнительную проверку водителей и пассажиров.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, и по следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

А тем временем в Киеве зафиксировали новые заражения коронавирусом в Лавре и Ионинском монастыре. В частности, в Лавре зарегистрирован один случай, в Ионинском монастыре – три случая. В Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установлены медицинские посты, где монахам ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации.

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