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В Киеве заметили кортеж из 19 машин (видео)

3 февраля, 16:32

Как сообщают СМИ, в кортеже ехал президент Турции

Киевляне сняли на видео кортеж из 19 автомобилей, который двигался недалеко от станции "Арсенальная". Как сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас", в Mercedes-Maybach S-Class кортежа находился президент Турции Реджеп Эрдоган, который находится в Киеве 3 февраля с рабочим визитом.

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"В Киеве на "Арсенальной" засняли кортеж президента Турции из 19 авто. Сам президент Реджеп Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Управление государственной безопасности ранее предупреждало об ограничении движения на Бориспольском шоссе.

Напомним, что Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сайт "Сегодня" подробно писал, почему важны для Украины партнерские отношения с Турцией. Сообщалось, что в Мариинском дворце, где, кроме самого Зеленского, Эрдогана встречал также почетный караул и играли гимны двух стран, турецкий президент очень патриотично приветствовал нацгвардейцев, сказав им: "Слава Украине!". Это не обошли стороной в стране-агрессоре. Приветствие Эрдогана обсудили все ведущие российские СМИ, а также именующий себя "журналистом Кремлевского пула" российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

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Киев кортеж арсенальная визит в Киев Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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