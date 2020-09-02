Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве заполнено большинство больничных коек для пациентов с коронавирусом

2 сентября, 14:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сто пациентов находятся в больницах с подозрением на COVID-19

Больницы Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, заполнены на 54%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Реклама

"В целом на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента — в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 — под аппаратами ИВЛ", — отметил городской голова.

Также Кличко добавил, что сейчас в больницах с подозрением на коронавирус находятся еще 100 пациентов.

Мэр подчеркнул, что показатель тестирования в Киеве — самый высокий в Украине. Он составляет 210 тестов на 100 тысяч человек.

В тренде
В Киеве напали на бывшего "слугу народа"

Напомним, в Украине количество заразившихся коронавирусом превысило 125 тысяч. За последние сутки, 1 сентября, выявили 2495 новых случаев инфицирования COVID-19. Вылечить от COVID-19 удалось 58 817 человек (1015 – за последние сутки).

Реклама

Кроме того, мы писали, что в Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев больницы Виталий Кличко коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
Киевляне сняли на видео
Киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городомДругие новости
Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебы
Школу в Киеве закрыли на карантин еще до начала учебыДругие новости
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)
В Киеве в стае голубей заметили экзотическую птицу (фото)Другие новости
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школах
Новая волна COVID-19 в Киеве: остановят ли учебу в школахДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять