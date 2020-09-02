В Киеве заполнено большинство больничных коек для пациентов с коронавирусом

Сто пациентов находятся в больницах с подозрением на COVID-19

Больницы Киева, где лечат пациентов с коронавирусом, заполнены на 54%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"В целом на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента — в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 — под аппаратами ИВЛ", — отметил городской голова.

Также Кличко добавил, что сейчас в больницах с подозрением на коронавирус находятся еще 100 пациентов.

Мэр подчеркнул, что показатель тестирования в Киеве — самый высокий в Украине. Он составляет 210 тестов на 100 тысяч человек.

Напомним, в Украине количество заразившихся коронавирусом превысило 125 тысяч. За последние сутки, 1 сентября, выявили 2495 новых случаев инфицирования COVID-19. Вылечить от COVID-19 удалось 58 817 человек (1015 – за последние сутки).

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Кроме того, мы писали, что в Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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