В Киеве запретили купаться на всех пляжах

У каждой зоны отдыха у воды – свои нарушения

Столичная Госпродпотребслужба проверила образцы воды на всех пляжах города. Результаты – неутешительные: купаться на всех 12 пляжах города нельзя.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", – сообщили в ведомстве.

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В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах Киева – "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Веселка", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Галерный", "Чорторый", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Также среди нарушений:

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Предместная Слободка";

плавающие примеси на пляжах (мелкие водоросли): "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный"

отклонения из-за запаха: пляж "Галерный";

водородный показатель: пляж "Вербный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляж "Вербный"

О результатах исследований проинформировали КГГА и КП "Плесо". Все исследования проведены Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха – без купания", – подытожили в Госпродпотребслужбе.

Тем временем, в КП "Плесо" сообщают, что запрещено купаться лишь на двух пляжах, на остальных 10 – лишь не рекомендуется.

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Так, желтые флаги (не рекомендуется купаться) сейчас на таких пляжах: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Чорторый", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица", "Предместная слободка" .

Красные флаги (купаться запрещено) – на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

"Такая ситуация обусловлена сильными осадками, которые были накануне, 21 июля", – говорится в сообщении "Плесо".

Напомним, в Киеве во вторник, 21 июля, в результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев заблокировано, также повалены несколько деревьев. Тогда же дождь и ветер загнали под мост отдыхающих на Днепре.

Ранее коммунальщики объясняли, почему на столичных пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки. Как сообщили в "Плесо", в этом виноваты дожди. "На возвращение показателей к нормативным нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято", – уверяли в пляжном ведомстве.

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В "Плесо" также отметили, что не считают такие показатели загрязнением. Таким можно считать только попадание в воды патогенных веществ (нефти, химикатов и т. д.). В течение трех дней специалисты планировали провести дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо".

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