В Киеве запускают единую горячую линию для жертв домашнего насилия

В тюрьме, потому что бил и унижал жену. 14 ноября киевлянина приговорили к трем месяцам лишения свободы. В столице это первый приговор за домашнее насилие.

Всего, по данным ООН, ежегодно издевательства в семьях испытывают более миллиона украинских женщин. Куда обращаться за помощью и почему важно не молчать – специально к старту международной акции "16 дней без насилия".

Не называем имени и меняем ее голос. В начале 2019 года наша героиня ушла от мужа, который на протяжении двух лет поднимал на нее руку. Женщина до сих пор не хочет об этом говорить. Рассказать свою историю согласилась только по телефону, при условии анонимности.

- Как часто это происходило? - Во время ссор обычно. Иногда и по несколько раз в месяц. Детей у нас не было, дом был его. Я просто нашла себе съемную квартиру, собрала вещи и уехала, пока он был на работе. - Писали заявление в полицию? - Нет. Пожалуй, я просто пожалела его.

По статистике, лишь каждая десятая жертва домашнего насилия обращается в полицию. Впрочем, с начала года заявлений более 113 тысяч, из них 90 тысяч определены как административные правонарушенияя. Также открыто более тысячи уголовных производств.

Реагирует на сообщения специальное подразделение полиции "Полина". Мобильные группы выезжают на место, оценивают ситуацию, а после квалифицируют преступление.

Андрей Ткачев, помощник председателя Национальной полиции Украины:

"Если предполагается систематичность, был неоднократный факт, тут может быть открыто уголовное производство".

За помощью можно обращаться на горячие линии соцслужб. Там предоставят юридическую и психологическую поддержку. А если нужно, устроят в приют. Какой именно – держат в тайне, ради безопасности пострадавших.

"Процесс реабилитации проходит три месяца. У нас 12 коек. Практически все всегда заняты. Иногда женщины даже не спят. Когда человек немного уже немного приходит в себя, мы знакомимся. Работники приюта, психологи... Когда человек готов, я его тестирую", – рассказывает Алена Грицай, психолог Киевского городского центра работы с женщинами.

К всемирной акции "16 дней против насилия" в столице планируют запустить единый номер горячей линии.

Марина Хонда, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления:

"Чтобы могли позвонить, кризисный психолог мог бы по разговору определить, насколько ситуация критична в данный момент".

Единственный для Киева номер 1500 пока тестируют. Обратиться на горячую линию круглосуточно можно будет уже в декабре.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами. Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы против насилия над женщинами (International Day for the Elimination of Violence against Women), который отмечается 25 ноября.

