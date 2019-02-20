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В Киеве запускают систему оценки врачей

Сегодня, 17:16

Оценки будут выставлять пациенты в течение 14 дней после визита

Фото: Pixabay
В Киеве запускают систему оценки врачей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1ab/f7e/5c51abf7e5c87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1ab/f7e/5c51abf7e5c87.jpg Другие новости Оценки будут выставлять пациенты в течение 14 дней после визита

С 1 марта киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. Жители города, зарегистрированные в системе, смогут ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкому специалисту выбрать для консультации.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода", – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что таким образом врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его заработную плату.

"Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним", – отметил Николай Поворозник.

Сейчас в системе Helsi зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тыс. врачей.

Напомним, 2018-й год стал стартом медреформы. За это время в Украине создали Национальную службу здоровья, а также запустили электронную систему здравоохранения. Уже каждый второй украинец подписал декларацию с врачом. А зарплата докторов увеличилась в два-три раза.

В апреле украинцы начали подписывать декларации с врачами. Тем самым пациент подтверждает, что будет лечиться у конкретного семейного врача, терапевта или педиатра для своего ребенка. А договор нужен, чтобы государство платило тем врачам, к которым идут лечиться пациенты. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом". 

 

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Тег врачи, медреформа, пациенты, электронная запись

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