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В Киеве запускают виртуальный детский сад

21 апреля, 18:24

Мила Князьская-Ханова

В программе – активности для малышей от 4 до 6 лет

В Киеве начинает работу виртуальный детский сад. С 23 апреля он будет доступен на базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал мониторинговый центр по противодействию COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что на сегодня четверть посетителей платформы – не киевляне, и количество посетителей из других городов и городков постоянно растет.

"Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов", – говорит Виталий Кличко.

Напомним, пользователи виртуальной платформы могут, в частности, воспользоваться консультациями тренеров психоэмоциональной поддержки, онлайн курсами, спортивными онлайн тренировками, осуществить виртуальные экскурсии по столичным музеям и театрам.

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Ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина. Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", накануне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко также рассказывал, когда закончится карантин в Украине. Он тоже назвал возможную дату 12 мая.

Между тем, глава правительства подтвердил планы смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев дети детский сад карантин онлайн

Источник: Сегодня

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