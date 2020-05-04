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В Киеве запустили дроны с дезинфектором (видео)

4 мая, 13:17

Мила Князьская-Ханова

Кличко напомнил, что дезинфекцию обязаны проводить все обслуживающие организации

Киев начал использовать дроны для дезинфекции городских объектов. В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастрансе".

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", – рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр также показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.

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Виталий Кличко отметил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

"Каждая из 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, перевозящего сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. В частности, техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавто", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, должны осуществлять санитарную обработку жилых домов. Для этого задействованы дворники и уборщики, которые работают в усиленном режиме.

Ранее мы сообщали, что дезинфекцию с помощью дронов в Киеве тестировали на заводе "Энергия". Беспилотник поднял в воздух 16 литров дезинфицирующего раствора за один вылет и за 10-15 мин. продезинфицировал территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

Также в Киеве с дронов полиция следила за нарушителями карантина. Как известно, карантин в Украине продлили до 11 мая.

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Также смотрите в сюжете, как Европа выходит из карантина:

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Киев Виталий Кличко киевпастранс дезинфекция дроны коммунальные предприятия

Источник: Сегодня

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