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В Киеве запустили еМалятко: как получить свидетельство о рождении ребенка за 20 минут

14 февраля, 11:20

Свидетельство о рождении по услуге еМалятко вручили молодым родителям в роддоме №5

Фото: Алексей Гончарук

Фото: Алексей Гончарук

В Киеве в пятницу, 14 февраля, презентовали запуск работы комплексной услуги еМалятко. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как ранее заявлял глава Кабмина, данный сервис позволит новоиспеченным родителям тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

"С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями. Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы – сразу все 10", - говорится в сообщении премьера.

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Сейчас еМалятко уже работает также в Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро – будет работать онлайн на портале "Дія".

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Смотрите в инфографике, какие услуги доступны по сервису еМалятко.

Отметим, что уже несколько лет, как в Украине проводится масштабная цифровизация. Мы уже рассказывали, что в 2019 году заработала услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволяет украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона, в Киеве начали вводить единый электронный билет для поездок в муниципальном общественном транспорте, а рецепты на некоторые лекарства приходят пациентам по SMS. На этот год также запланировано немало новшеств, сайт "Сегодня" рассказывает, каких цифровых изменений можно ожидать в 2020 году.

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Киев дети свидетельство о рождении Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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