В Киеве запустили флешмоб в поддержку бизнеса ветеранов

В соцсетях ветераны делятся, как выживает их дело в условиях карантина

В столице волонтеры запустили в соцсетях проект для поддержки ветеранов, которые, вернувшись с войны, открыли или перезапустили свой бизнес. Так, в соцсетях военные рассказывают, как они работают сейчас, в условиях карантина. В первом же предложении ветераны указывают, из какого они города и чем занимаются, и указывают специальный хештег #підтримай_ветеранський_бізнес.

"Идея этого флешмоба зародилась еще до ограничений, которые карантин наложил на бизнес. Но в ситуации стало очевидно: ветераны – это именно те люди, которые умеют гибко и креативно перестроиться и достигать цели несмотря на неблагоприятные условия. И наш долг сейчас – поддержать их в этом", – рассказали в проекте "Без Брони – единая база инициатив для ветеранов".

Многие смогли адаптировать свое дело под особенности и нужды карантина. Так, оказалось, что ветеран 95 ОДШБр Александр Морозов до карантина держал производство средств для чистки оружия, которое сейчас переформатировал для изготовления антибактериальных спиртовых салфеток. А ветеран 25 ОМПБ "Киевская Русь" и батальона "Гарпун" Павел Белоус производит выдержанные сыры, которые имеют большой срок годности. Он упаковывает свой товар в вакуумную упаковку и пересылает клиентам по почте.

К флешмобу уже присоединились и герои документального сериала о ветеранах-предпринимателях "Крутой Замес": военный психолог Андрей Козинчук и доброволец Ирина Цвила, которая после почти четырех лет на фронте начала творческую реабилитацию, которая переросла в изготовление украшений из растений.

Напомним, Кабинет министров 8 апреля дал новые послабления отечественному бизнесу в условиях карантина, разрешив работу предприятий, которые занимаются почтовой и курьерской доставкой, строительными работами, сбором и сортировкой отходов. Также теперь разрешена торговля строительными материалами и работа химчисток.

Неделей ранее Кабмин разрешил продажу запчастей для транспортных средств, продажу суточного молодняка домашней птицы и работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

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