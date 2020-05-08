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В Киеве заработали 13 рынков: список и адреса

8 мая, 15:54

Мила Князьская-Ханова

Попасть на рынок можно в маске, но нужно соблюдать дистанцию

В Киеве с 8 мая возобновляют работу 13 официальных рынков в городе. Как сообщили в Госпродпотребслужбе столицы, эти торговые площадки выполнили противоэпидемические требования и могут работать.

В частности, с сегодняшнего дня работают следующие агропродовольственные базары:

  • рынок "Феофановский", ул. Академика Заболотного 48-А;
  • рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
  • "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
  • рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
  • Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;
  • Печерский рынок, пл. Печерская, 1;
  • рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  • Бессарабский рынок, Бессарабская пл., 2;
  • рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
  • рынок "Дарница", ул. Попудренко, 5,
  • рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
  • рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
  • рынок "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Напоминаем, агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

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Так, на рынках должны обеспечить:

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  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг торговой площадки. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Отметим, что ранее открылся рынок "Демеевский" в Голосеевском районе.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.

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Киев базар КГГА рынки продажи

Источник: Сегодня

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