В Киеве заработали 13 рынков: список и адреса

Попасть на рынок можно в маске, но нужно соблюдать дистанцию

В Киеве с 8 мая возобновляют работу 13 официальных рынков в городе. Как сообщили в Госпродпотребслужбе столицы, эти торговые площадки выполнили противоэпидемические требования и могут работать.

В частности, с сегодняшнего дня работают следующие агропродовольственные базары:

рынок "Феофановский", ул. Академика Заболотного 48-А;

рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;

"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;

рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;

Печерский рынок, пл. Печерская, 1;

рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

Бессарабский рынок , Бессарабская пл., 2;

, Бессарабская пл., 2; рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

рынок "Дарница", ул. Попудренко, 5,

рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1;

рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

рынок "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Напоминаем, агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

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Так, на рынках должны обеспечить:

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масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг торговой площадки. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Отметим, что ранее открылся рынок "Демеевский" в Голосеевском районе.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.

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