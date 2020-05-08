В Киеве заработали 13 рынков: список и адреса

В Киеве с 8 мая возобновляют работу 13 официальных рынков в городе. Как сообщили в Госпродпотребслужбе столицы, эти торговые площадки выполнили противоэпидемические требования и могут работать.
В частности, с сегодняшнего дня работают следующие агропродовольственные базары:
- рынок "Феофановский", ул. Академика Заболотного 48-А;
- рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
- "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
- рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
- Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115;
- Печерский рынок, пл. Печерская, 1;
- рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- Бессарабский рынок, Бессарабская пл., 2;
- рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
- рынок "Дарница", ул. Попудренко, 5,
- рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
- рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
- рынок "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.
Напоминаем, агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
Так, на рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг торговой площадки. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Отметим, что ранее открылся рынок "Демеевский" в Голосеевском районе.
Как известно, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.
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