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В Киеве заработали фонтаны

1 июня, 02:50

Елена Вус Елена Вус

Теперь фонтаны будут работать согласно графику

В День Киева, 31 мая, начали свою работу центральные киевские фонтаны, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала.

Об этом сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии "Киевводфонд", передает пресс-служба КГГА.

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"Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводит команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройка светло-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году начал свою работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, 119-121.

Отметим, что обычно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями.

Новости "Сегодня" ранее писали, что на Русановском канале киевляне уже заметили один работающий светомузыкальный фонтан из 12, которые там обычно запускают 1 мая.

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Напомним, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов.

Также смотрите в сюжете о пивном фонтане в Словении:

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фонтаны день Киева День Киева 2020

Источник: Сегодня

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