В Киеве заработали шесть центральных фонтанов

Свою работу начали фонтаны на Крещатике и Майдане Независимости

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В столице шесть фонтанов в центре города возобновили свою работу с 10 часов утра 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, в 10 часов утра забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25.

Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет уже с 1 мая.

Как сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии "Киевводфонд", традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светло-музыкального шоу.

Ранее сообщалось, что на площади Поэзии в центре Харькова неизвестные вылили в фонтан моющее средство, и вместо воды в нем "бил пенный источник".

Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал вокруг капитального ремонта старейшего киевского фонтана "Самсон" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок Prozorro.

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