В Киеве заразился коронавирусом наместник Ионинского монастыря

Иона Черепанов уточнил, что находится в изоляции, однако не знает, где заразился

В Киеве заразился коронавирусом наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов. Об этом епископ сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный. Сейчас самочувствие в норме, утром было 36,7. Нахожусь в полной изоляции. Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин", – написал Черепанов.

Он уточнил, что не знает, где заразился, так как много контактировал с людьми.

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"Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс и пр.", – добавил Иона.

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Отметим, что Ионинский монастырь расположен на территории Национального ботанического сада имени Гришко на Печерске. С ужесточением ограничительных мер ботсад был закрыт для посещений с 6 апреля.

Напомним, что с 4 апреля также закрыта на карантин Киево-Печерская лавра, на данный момент известно, что там зафиксировано четыре случая инфицирования COVID-19.

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