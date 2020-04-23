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В Киеве зарегистрирована 20-ая смерть от коронавируса

23 апреля, 12:05

Наталья Руда

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у еще 70 человек

В Киеве зарегистрирована новая смерть от коронавируса, всего от COVID-19 погибли уже 20 человек. Об этом в ходе брифинга 23 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 70 человек, среди них пять медиков. Один случай, к сожалению, летальный. Подробности Кличко не привел. Всего в Киеве заразились уже 1059 человек.

Заразились 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, двое девушек и пять юношей в возрасте до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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За минувшие сутки выписаны шесть человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в районах:

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В Украине по состоянию на 9:30 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных – это самое большое количество с начала ведения статистики.

Тем временем в Европе смягчается карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев смерть коронавирус

Источник: Сегодня

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