В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем

В Киеве 10 апреля днем в больнице умер киевлянин Александр Б – 1962 года рождения. Мужчине на днях диагностировали COVID-19, сообщили наши источники в медицинских кругах.

По словам медиков, мужчина заболел 21 марта. Сначала он лечился у семейного врача. 31 марта он был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №6. Затем больного перевели в Киевскую больницу №4, в реанимационное отделение, где подключили к аппарату ИВЛ – искусственная вентиляция легких. Увы, спасти жизнь 57 летнего мужчины не удалось, от опасного вируса он умер сегодня в 13:50.

По словам медиков, на COVID-19 заболела вся семья умершего мужчины, а это трое человек. Покойный проживал в Голосеевском районе столицы. Специалисты будут выяснять – с кем в последнее время контактировали больные.

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Ранее в столице 9 апреля была зафиксирована шестая смерть от коронавируса. Как выяснил сайт "Сегодня", от опасной инфекции COVID-19 умерла женщина, которой было 72 года.

До этого от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Также мы писали, что в субботу, 4 апреля, в столице была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе на улице Генерала Жмаченко.

Первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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