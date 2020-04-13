Всего в столице от COVID-19 умерли уже девять человек

В Киеве зарегистрированы еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом, всего от COVID-19 в столице умерли уже девять человек.

Кличко уточнил, что за минувшие сутки в столице инфицирование коронавирусом подтвердили у рекордного количества киевлян – у 79 человек. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев COVID-19.

Новые случаи зафиксированы у 22 женщин в возрасте от 26 до 66 лет и у 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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Также среди заболевших – шесть медиков.

По районам столицы ситуация выглядит следующим образом:

Печерский +63

Шевченковский +5

Соломенский +7

Днепровский +2

Святошинский +1

Деснянский +1

При этом, как сообщает УНН, скорая помощь в Киеве на минувших выходных 102 раза выезжала на вызовы по подозрению на заражение коронавирусом. В частности, 11 апреля было 52 выезда, 12 апреля – 50.

Напомним, что в Киевской области по состоянию на 13 апреля коронавирусом заразились 216 человек, шесть человек умерли. Подозрение на заражение имеют 684 человека. Всего же в Украине инфицированы COVID-19 3102 человека.

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