В Киеве завершают ремонт детской железной дороги: появились фото

Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ремонт детской железной дороги в Сырецком парке Киева близится к завершению. Рабочие превратили станцию "Яблонька" в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ.



































Напомним, что у входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместится небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни.

Откроют обновленную детскую железную дорогу уже на днях. Она будет работать ежедневно. Стоимость билета пока уточняют, но в прошлом году проезд для взрослых стоил 24 грн, детский — 18 грн, а малыши до шести лет катались бесплатно. Цена реконструкции, по данным "УЗ", несколько десятков миллионов гривен.

Отметим, что в столице также откроют новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке.

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