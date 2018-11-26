В Киеве завтра – гололед: как не стать жертвой скользких дорог

В Киеве ожидается понижение температуры, что приведет к образованию гололеда на дорогах столицы."Киевавтодор" призывает водителей не пользоваться частными авто ночью и в течение дня 27 ноября, сообщает КГГА.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фары;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это оптимальный способ удержаться на ногах

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – сила удара смягчится

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

если перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Напомним, в понедельник в связи с плохой видимостью на дорогах из-за снегопада по всему Киеву наблюдаются пробки, заторы и ДТП. Только за час с утра произошло семь ДТП, а на Житомирской трассе пробка растянулась на 9 км. Осложнено движение транспорта на Южном мосту – скорость движения авто там не превышает 5 км в час, – а также на Русановской Набережной, на проспекте Соборности, на Харьковском шоссе и на Броварском проспекте.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, 27 ноября днем осадки из столицы уйдут. Со среды, 28 ноября, в Киеве ожидается усиления мороза.

Синоптик также подчеркнула, что по всей стране идут дожди со снегом, на дорогах опасно скользко. Также присутствует серьезный температурный контраст: от -3 на севере до +10 на юге.



