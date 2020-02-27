В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Во время мероприятия возникла потасовка с полицией

В Киеве в среду вечером, 26 февраля, у здания посольства России, где ранее произошел взрыв, прошла акция "Шесть лет оккупации Крыма – шесть требований к агрессору". Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании "Нет "Нормандии" без Крыма!".

Как сообщают "Крым.Реалии", акция была посвящена шестой годовщине аннексии полуострова.

Активисты принесли к посольству лапти, бросая их на территорию. Этому начали препятствовать правоохранители. Началась потасовка, которая продлилась несколько минут.

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Фото: Крым. Реалии

По словам руководителя крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, "русский лапти топчут украинскую землю".

"Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма", – объяснил Бекиров.

Видео: Рух Опору Капітуляції

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Между тем, в Кремле не согласны с указом президента Владимира Зеленского об учреждении в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "с такой формулировкой категорически не согласен и считает, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".

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