В Киеве здание посольства России забросали лаптями

В Киеве в среду вечером, 26 февраля, у здания посольства России, где ранее произошел взрыв, прошла акция "Шесть лет оккупации Крыма – шесть требований к агрессору". Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании "Нет "Нормандии" без Крыма!".
Как сообщают "Крым.Реалии", акция была посвящена шестой годовщине аннексии полуострова.
Активисты принесли к посольству лапти, бросая их на территорию. Этому начали препятствовать правоохранители. Началась потасовка, которая продлилась несколько минут.
По словам руководителя крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, "русский лапти топчут украинскую землю".
"Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма", – объяснил Бекиров.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Между тем, в Кремле не согласны с указом президента Владимира Зеленского об учреждении в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "с такой формулировкой категорически не согласен и считает, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".
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