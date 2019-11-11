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В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ" – видео

11 ноября, 20:20

Главный приз получила самая старшая конкурсантка

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Королевой красоты может стать женщина пенсионного возраста – на пути к заветному званию прожитые годы и приобретенные формы уже не помеха. Это доказали участницы конкурса "Красота без границ", который прошел на выходных Киеве. Им от 25 и до 62.

Тамара Адулина никогда не принимала участия в конкурсах красоты. Женщине сейчас 62 года, но всего несколько лет назад она открыла в себе талант топ-модели.

"Девочки, есть такая фраза "жизнь только начинается". И какая разница, после какого возраста – после 40, после 50… Я поставила себе очень грандиозные планы: я хочу ходить по подиуму не только Украины, а и Европы, Америки", – говорит участница конкурса красоты Тамара.

Повседневный кэжуал с джинсовыми элементами был темой первого выхода. Диана всегда одевается ярко, не выходит из дома без драгоценных украшений. В день конкурса на удачу взяла с собой аметист.

"Я думаю, что он даст мне гармонию, более философский взгляд на данный конкурс. Успокоит меня, потому что аметист как раз является успокаивающим минералом", – отмечает Дина Буджина, еще одна конкурсантка.

Татьяна Митрофанова – мать двух детей. Про конкурс "Красота без границ" узнала из соцсетей. И решил попробовать свои силы. Потому что из-за низкого роста и не мечтала пройтись по подиуму.

"Меня накрасили, я была удивлена, увидев себя в зеркале. Этот конкурс на самом деле помогает поднять самооценку", – отмечает Татьяна.

Конкурс красоты "кому за…" – идея Юлии Литвиновой. Вместе с подругой она решила помочь другим женщинам. Избавиться от комплексов и повысить самооценку. Решились 14 конкурсанток.

"Некрасивых женщин нет. У нас участницы – самые простые девушки и женщины Украины. Им от 25 до 60 лет. Всем женщинам важно участвовать. Мы дарим им такие эмоции которые они вспоминают потом целый год", – говорит Юлия Литвинова, организатор конкурса.

По узкой тропинке подиума дефилируют конкурсантки в джинсовой одежде, вышитых и вечерних платьях. Символическими коронами и подарками одаривают всех участниц, но титул самой красивой получает Тамара Адолина.

"Я желаю всем девушкам, женщинам – дерзайте. Это никогда не поздно", – говорит победительница.

Надо отметить, что возраст конкурсанток с каждым годом все растет.

Нпомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что шестилетняя украинка завоевала титул "Принцесса мира". Мама юной украинки Светлана Воробьева рассказала, что в июне этого года ее дочка получила гран-при в конкурсе "Принцесса Европы", который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на международное состязание "Принцесса мира" в Кушадасы.

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Киев титул конкурс красоты королева красоты

Источник: Сегодня

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