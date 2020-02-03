В Киеве женщины массово жалуются на домашнее насилие

Больше всего заявлений – в Дарницком районе

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В январе 2020 года в Киеве зафиксировано более трех тысяч обращений о домашнем насилии. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами, за прошлый месяц зафиксировано 3336 обращений относительно домашнего насилия. Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), наименьшее – в Печерском (18)", – отметила Марина Хонда.

Она добавила, что в течение этого периода, Киевский городской центр по работе с женщинами получил 315 обращений по домашнего насилия. Из них от женщин поступило 300, а от мужчин – 15. Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми. Шесть обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ.

В январе полиция зафиксировала 1689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердились 1171. Правоохранители вынесли 351 срочный запрещающий предписание, запрещающий обидчику приближаться к пострадавшего лица или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлен 479 протоколов в отношении обидчиков.

В КГГА также напомнили: горячая линия по противодействию домашнему насилию работает круглосуточно по телефонам 15-00 и 272-15-00.

Напомним, с 1 декабря в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия. За две недели на горячую линию поступило 270 звонков.

Ранее замглавы Минсоцполитики Сергей Нижинский сообщил, что в Украине от домашнего насилия ежегодно погибает больше людей, чем наших бойцов на Донбассе.

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