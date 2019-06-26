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В Киеве жилая многоэтажка заросла виноградом

26 июня, 11:34

Дикий виноград посадила жительница дома лет 15-16 назад

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На столичном проспекте Бажана (Дарницкий район) обнаружен дом, который оккупировал дикий виноград. Растение оплело внутреннюю часть жилого дома по адресу проспект Бажана, 7-и. 

По словам местных жителей, дикий виноград посадила жительница дома лет 15-16 назад. Бабушка эта уже умерла, а растение за годы оплело несколько этажей и тянется к крыше здания. 

"Многие удивляются, когда заходят во двор нашего дома. Плюс от дикого винограда на стене – это тень в жару и прохлада. А большой минус – это то, что по веткам в квартиры забираются крысы мыши. Людям приходится держать закрытыми окна, чтобы не залезли грызуны. А вот по утрам у нас – красота… В винограде гнездятся птички и с рассветом слышен их щебет", – рассказал "Сегодня" Олег, житель дома.

Ранее киевляне обсуждали в социальных сетях фото жилого высотного дома на улице Ревуцкого (Дарницкий район). Стены дома укутал до третьего этажа виноград Вича. Многим зеленый фасад очень понравился. Хотя нашлись скептики, которые считают, что от растительности в квартирах образуется влага и грибок.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. По словам главного инженера "Киевзеленстроя" Деснянского района Олега Кравченко, что убытки от хищений зеленых насаждений составляют около 80 тысяч гривен. И это только в одном районе столицы.


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Тег Киев, дом, виноград

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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