В Киево-Печерской лавре коронавирусом болеют почти 70 монахов

Митрополит Павел рассказал о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Киево-Печерской лавре и поздравил женщин с праздником жен-мироносиц.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
"Из 200 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры заболели 68. На сегодня почти все из них находятся в обители на самоизоляции и только двое еще находятся в больнице", - отметил он.
Также он уточнил, что у 19 людей не подтвердился диагноз (коронавирус – Ред.), 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были госпитализированы с другими диагнозами.
Также митрополит отметил, что "сегодня в Святой Лавре исполняется все по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они не только спасают монахов, но пытаются помочь, идут навстречу каждому человеку".
Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.
Как известно, на карантин лавра закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Тем, кто находится на самоизоляции, питание приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция.
При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк