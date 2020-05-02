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В Киево-Печерской лавре коронавирусом болеют почти 70 монахов

2 мая, 22:53

Елена Вус

Из 200 человек братии заболели 68

Митрополит Павел рассказал о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Киево-Печерской лавре и поздравил женщин с праздником жен-мироносиц.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Из 200 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры заболели 68. На сегодня почти все из них находятся в обители на самоизоляции и только двое еще находятся в больнице", - отметил он.

Видео: news.church.ua

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Также он уточнил, что у 19 людей не подтвердился диагноз (коронавирус – Ред.), 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были госпитализированы с другими диагнозами.

Также митрополит отметил, что "сегодня в Святой Лавре исполняется все по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они не только спасают монахов, но пытаются помочь, идут навстречу каждому человеку".

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Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Как известно, на карантин лавра закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Тем, кто находится на самоизоляции, питание приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция.

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При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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видео киево-печерская лавра коронавирус митрополит Павел COVID-19

Источник: Сегодня

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