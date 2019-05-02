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В Киево-Печерской лавре начали глобальные ремонты трех уникальных святынь

2 мая, 09:57

В заповеднике ремонтируют Святые ворота, церковь Спаса на Берестове и Онуфриевскую башню

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике началась грандиозная реконструкция уникальных шедевров мировой архитектуры — Святых ворот, церкви Спаса на Берестове и оборонительной Онуфриевской башни. "Сегодня" побывали в Лавре и узнали, что уже отреставрировано и когда закончат все работы.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. Главный вход в Киево-Печерскую лавру сейчас скрыт от посетителей строительными лесами: на реставрации находятся "Святые врата"  — Троицкая надвратная церковь, построенная в 1106—1108 гг. Этот уникальный памятник архитектуры примечателен еще и тем, что его стены снизу доверху расписаны уникальными церковными сюжетами.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Но, увы, за много лет живопись поблекла, и по ней пошли трещины. А на стенах возле входа и вовсе отваливаются куски не только живописи, но и кирпича. Из-за этого в заповеднике решили начать ремонт объекта. В прошлом году провели тендер на 17 млн грн и в октябре приступили к реставрационным работам. Несмотря на то что все здание сейчас скрыто за строительными лесами, нам удалось увидеть, что уже сняли старую позолоту с купола Троицкой церкви, а также демонтировали золоченые кресты и начали новое золочение деталей храма.

Впрочем, к уникальной фреске, которая находится на стене главного входа в Лавру, еще не приступали реставраторы. Делать это будут в теплое время года.

"Все работы, связанные с реставрацией этого уникального памятника, мы закончим в 2020 году при условии своевременного финансирования", — рассказал "Сегодня" Александр Рудник, и. о. генерального директора заповедника.

К слову, реставрацию храма проводят исключительно за бюджетные средства. На объекте трудятся 12 человек.

ГРОБНИЦА ОСНОВАТЕЛЯ МОСКВЫ. Церковь Спаса на Берестове — древнейший и уникальный киевский храм XII века, который уже многие годы закрыт для посетителей. А ведь там есть на что посмотреть!

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Например, гробница основателя Москвы киевского князя Юрия Долгорукого (ее обустроили в 1947 году), уникальные фрески храма времен Киевской Руси и прижизненный портрет митрополита киевского Петра Могилы. Работы по реконструкции Спаса на Берестове начались в 2017 году. Тогда общественная организация обратилась к руководству заповедника с предложением оплатить реставрационные работы по спасению уникальной церкви. С того времени здание удалось не только спасти от разрушения (из-за подземных вод и трещин на фасадах), но и значительно улучшить его внешний вид.

"Мы покрыли медными листами бани церкви, покрасили фасады, отреставрировали металлические окна и решетки", — рассказывает "Сегодня" Александр Рудник.

Он также отметил, что все реставрационные работы планируют закончить уже в сентябре 2019 года. Храм заметно преобразился. При этом реставраторы жалуются, что посетители бросают под церковь мусор и устраивают возле нее общественный туалет.

"Разве это нормально — гадить возле памятника, который находиться под охраной?!" — жалуется один из реставраторов.

БАШНЯ МАЗЕПЫ. В заповеднике спасают от разрушения еще один уникальный памятник старины — Онуфриевскую башню (1690—1700 гг.), возведенную в стиле украинского барокко на средства Ивана Мазепы. Она предназначалась для обороны Лавры и также служила храмом, где молились защитники Лавры.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

При советской власти башню использовали как склад. По этой причине здание десятками лет стояло в полуразрушенном состоянии — и это на территории, охраняемой ЮНЕСКО. И только в 2018 году начались ремонтные работы по спасению башни. Их бюджет оценен в более чем 12 млн грн. На месте — строители, говорят, что уже установили новые железобетонные ступени внутри башни, разобрали там старый пол, проложили электрический кабель, смонтировали систему вентиляции. В планах на этот год — благоустройство территории, отделка фасада и завершение ремонта интерьеров. Башню обещают открыть для посетителей в 2020 году.

Ранее мы сообщали, что в Ровно в Свято-Покровский соборе привезли копию чудотворной иконы Божией Матери "Милостивой". В честь этого события предстоятель Православной церкви Украины Епифаний провел молебен.

Также мы писали, что в Киево-Печерской лавре в честь православного праздника Благовещение в небо выпустили голубей


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Тег Киев, заповедник, лавра

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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