В Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов

Инфицирование коронавирусом обнаружили у около сотни людей на территории лавры

В Киево-Печерской лавре, где ранее зарегистрировали более 90 случаев коронавируса, от заболевания скончались трое монахов.

Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, передает РБК-Украина.

По словам Климента, инфицирование коронавирусом обнаружили у около сотни людей на территории лавры. Всего на территории монастыря находятся около 150-200 монахов.

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"Три человека умерли. Это монахи. Они были госпитализированы... Министерство здравоохранения опубликовало данные, что заболели около 100 человек (в лавре – Ред.). А сколько их на самом деле, мы тестирования не проводим, все данные в Минздраве. Те данные, которые известны, это около 100. Всего монахов в лавре где-то 150-200, но заболели только около сотни", – рассказал он.

При этом, как утверждает митрополит, большинство лиц, которые заболели на COVID-19, уже выздоровели.

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"Сейчас могу сказать, что подавляющее большинство тех, кто заболел, они уже выздоровели. В больнице осталось всего 3-4 человека", - заявил Климент.

На карантин лавра, напомним, закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Их здесь около ста, и все на самоизоляции. Питание им приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция.

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При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

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