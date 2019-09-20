Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

В Киево-Печерской лавре откроют храм Спаса на Берестове: фото

20 сентября, 10:45

Александр Марущак

Реставрация храма, который 10 лет был закрыт, началась в 2017 году

Реклама

В столице завершили реставрацию храма Спаса на Берестове на территории Киево-Печерской лавры. Работы были начаты еще в 2017 году, а до этого храм 10 лет был закрыт и находился в запущенном состоянии.

Открытие обновленной святыни-музея, которая является ровесницей Софии Киевской и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, запланировано на 28 сентября.

"Храм и территория вокруг него уже приведены в порядок. Решены проблемы с подмоканием фундаментов храма, отремонтированы его купола. Работы обошлись в 50 миллионов гривен, которые выделил меценат", — рассказали нам в общественной организации "Андреевско-Пейзажная инициатива", которая выступала заказчиком проекта.

Там добавляют, что в проект не входила реставрация фресок храма, их еще необходимо будет реставрировать.

Напомним, что в Киеве с 20 сентября по 14 октября будут находиться мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут из Одесского Свято-Ильинского монастыря.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, который потерял канонические права архиерея в Православной церкви Украины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев храм киево-печерская лавра

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природыДругие новости
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердцеДругие новости
В Киеве проходит Марш в защиту животных: фото и видео
В Киеве проходит Марш в защиту животных: фото и видеоДругие новости
"Это экологический геноцид": жители сел под Киевом жалуются на смог от подпольного заводаДругие новости

Новости партнеров

Loading...