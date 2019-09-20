В Киево-Печерской лавре откроют храм Спаса на Берестове: фото

Реставрация храма, который 10 лет был закрыт, началась в 2017 году

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В столице завершили реставрацию храма Спаса на Берестове на территории Киево-Печерской лавры. Работы были начаты еще в 2017 году, а до этого храм 10 лет был закрыт и находился в запущенном состоянии.

Открытие обновленной святыни-музея, которая является ровесницей Софии Киевской и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, запланировано на 28 сентября.

"Храм и территория вокруг него уже приведены в порядок. Решены проблемы с подмоканием фундаментов храма, отремонтированы его купола. Работы обошлись в 50 миллионов гривен, которые выделил меценат", — рассказали нам в общественной организации "Андреевско-Пейзажная инициатива", которая выступала заказчиком проекта.

Там добавляют, что в проект не входила реставрация фресок храма, их еще необходимо будет реставрировать.

Напомним, что в Киеве с 20 сентября по 14 октября будут находиться мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут из Одесского Свято-Ильинского монастыря.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, который потерял канонические права архиерея в Православной церкви Украины.

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